Eyyüp Kadir İnan: CHP'nin Üslubu Türk Siyasetinin Seviyesini Düşürüyor

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Karabük’te düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP’yi sert sözlerle eleştirdi ve son dönemdeki siyasi üslubun Türk siyasetinin seviyesini düşürdüğünü vurguladı.

Tezkere eleştirisi ve CHP'ye sert tepki

İnan, CHP’nin Suriye tezkeresine 'hayır' demesini devletin dirayetine karşı bir duruş olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

Yeni yasama yılı başlar başlamaz CHP karakterini gösterdi. Suriye tezkeresine ’hayır’ diyerek sınır güvenliğimize, Mehmetçiğimize, devletimizin dirayetine karşı hizalandı. Kim Türkiye’nin askeri hamlelerinden rahatsızsa bugün CHP de onun yanında. Dün ’Türkiye Esad’la görüşmeli’ diyen kafa, bugün aynı akılla tezkereye hayır diyor. Esed’in yanına koşmak isteyen Özgür Özel buyursun gitsin. Bir numaralı yancısı Ali Mahir Başarır’ı da yanına alsın. Ali Mahir, bak dinle tezkere namustur. Sen ’hayır’ dedin. Git Esad’la yüz yüze konuş; kim namuslu kim değil, ona anlat. Ama bil senin gibilere rağmen şanlı Mehmetçik destan yazmaya devam edecek. Kin ve iftira üzerine siyaset kuranlar, attıkları çamurun altında kalır.

Üslup, yargı ve devlet kurumlarına yönelik saldırılar

CHP yöneticilerinin kullandığı dilin giderek daha sertleştiğini belirten İnan, rakipler arasında dahi bir edep sınırı bulunduğunu ancak bugün CHP kadrolarının bu sınırı aştığını söyledi. İnan, hukuka ve kamu görevlilerine yönelik baskılara izin vermeyeceklerini vurgulayarak, hakaretle siyaset yapılamayacağını ifade etti.

Hukuka, adalete, kamu görevlilerine yönelik baskılara izin vermeyiz. Hakaretle siyaset yapılmaz. Bu milletin iradesine uzanan her el sandıkta kırılır. Milletin huzuruna çıkıp, bu devletin askerine, yargısına, polisine tehdit savurmak delikanlılık değildir. Biz 24 yılda ne vesayetler gördük, ne alçaklıklar atlattık. Senin iki cümlelik tehditlerin bize söker mi sanıyorsun? Biz 24 senede; askeri vesayetle çarpışa çarpışa geldik. Fetö’cü hainlerle, terör örgütleriyle omuz omuza duranlarla mücadele ede ede geldik.

Yolsuzluk ve casusluk iddiaları

İnan ayrıca CHP’ye yönelik iddialara değinerek, vatandaşların kimlik ve banka bilgilerini yurt dışına satan bir şebekenin CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını söyledi ve bunun parti meselesi değil, milletin hakkı meselesi olduğunu belirtti.

Vatandaşın kimlik ve banka bilgilerini yurt dışına satan bir şebeke, CHP’yi dizayn etmeye kalktı. Bu mesele parti değil, milletin hakkının meselesidir. Gerçekler konuşacak, hakikat kazanacak.

Cumhur İttifakı ve toplantı detayları

Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlılıkla ilerlediğini ve Cumhur İttifakı’nın tarihin doğru tarafında olduğunu söyleyen İnan, Sayın Devlet Bahçeli’ye övgüde bulundu. Toplantıda AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuştu. Konuşmanın ardından İl Başkanı Ferhat Salt tarafından İnan’a hediye takdim edildi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ EYYÜP KADİR İNAN, CHP'NİN SON DÖNEMDE KULLANDIĞI DİLİN TÜRK SİYASETİNİN SEVİYESİNİ DÜŞÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, "BİR ZAMANLAR SİYASETİN BİR ASALETİ VARDI. BUGÜN CHP'NİN GENEL BAŞKANINDAN YARDIMCILARINA KADAR, HER GÜN BİRAZ DAHA DÜŞEN BİR SEVİYE İZLİYORUZ." DEDİ.