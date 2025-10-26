Eyyüp Kadir İnan: Foça'daki sel yaraları sarıldı — Devletimiz güçlüdür

İnan'dan sahadaki çalışmalara ilişkin açıklama

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça ilçesinde yaşanan selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz güçlüdür, Foça yalnız değildir." ifadesini kullandı.

23 Ekim'deki yağış ve müdahale

İnan, Foça'da 23 Ekim günü etkili olan şiddetli yağışın yaşamı olumsuz etkilediğini, ilçeye kısa sürede olağanüstü miktarda yağış düştüğünü anımsattı. Yoğun ihbarların geldiğini ve ekiplerin anında müdahale ettiğini vurguladı.

Mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. AFAD Başkanımız, İzmir Valimiz ve ilgili tüm kurumların ilk andan itibaren sahada olduğuna dikkat çeken İnan, yüzlerce personel ve aracın Foça için seferber edildiğini belirtti.

Temizlik, hasar tespiti ve destek ödemeleri

İnan, temizlik ve hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve destek ödemelerinin başladığını kaydetti. Sürecin başından itibaren koordinasyonu yürüten kurumlara teşekkür eden İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sürecin başından itibaren koordinasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza, AFAD Başkanlığımıza, İzmir Valiliğimize ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."

İnan, açıklamasını yineleyerek Foça halkına devletin yanında olduğunu hatırlattı: Devletimiz güçlüdür, Foça yalnız değildir.

