Eyyüp Kadir İnan: Foça'daki sel yaraları sarıldı — Devletimiz güçlüdür

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 23 Ekim'de etkili olan Foça selinde yürütülen müdahale, temizlik ve destek çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 20:12
Eyyüp Kadir İnan: Foça'daki sel yaraları sarıldı — Devletimiz güçlüdür

Eyyüp Kadir İnan: Foça'daki sel yaraları sarıldı — Devletimiz güçlüdür

İnan'dan sahadaki çalışmalara ilişkin açıklama

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça ilçesinde yaşanan selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz güçlüdür, Foça yalnız değildir." ifadesini kullandı.

23 Ekim'deki yağış ve müdahale

İnan, Foça'da 23 Ekim günü etkili olan şiddetli yağışın yaşamı olumsuz etkilediğini, ilçeye kısa sürede olağanüstü miktarda yağış düştüğünü anımsattı. Yoğun ihbarların geldiğini ve ekiplerin anında müdahale ettiğini vurguladı.

Mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. AFAD Başkanımız, İzmir Valimiz ve ilgili tüm kurumların ilk andan itibaren sahada olduğuna dikkat çeken İnan, yüzlerce personel ve aracın Foça için seferber edildiğini belirtti.

Temizlik, hasar tespiti ve destek ödemeleri

İnan, temizlik ve hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve destek ödemelerinin başladığını kaydetti. Sürecin başından itibaren koordinasyonu yürüten kurumlara teşekkür eden İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sürecin başından itibaren koordinasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza, AFAD Başkanlığımıza, İzmir Valiliğimize ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."

İnan, açıklamasını yineleyerek Foça halkına devletin yanında olduğunu hatırlattı: Devletimiz güçlüdür, Foça yalnız değildir.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça ilçesindeki sele ilişkin...

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça ilçesindeki sele ilişkin açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyyüp Kadir İnan: Foça'daki sel yaraları sarıldı — Devletimiz güçlüdür
2
Moskova'da Türk Toplumu Cumhuriyet'in 102. Yılını Kutladı
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin: '1 milyon 250 bin öğretmenle üstesinden gelinemeyecek sorun yok'
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
Trabzon'da Yangın Söndürme Malzemeleri İş Yerinde Patlama: 2 Yaralı
6
Başkentte 74 Tablo Müzayedede Yeni Sahiplerini Buldu

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi