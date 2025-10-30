Eyyüp Kadir İnan İzmir Kültür Yolu Festivali'ni Gezdi: Kültür Potansiyeline Vurgu

Eyyüp Kadir İnan İzmir Kültür Yolu Festivali'ni Gezdi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında İzmir Kültür Yolu Festivali'ndeki sergileri gezdi.

İnan, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan sergileri ziyaret etti: "Bayrak ve Tarihin Tarifi", "Hatırla! Kimsin!" ile "Filistin Benim Vatanım".

İnan, festival hakkında şunları söyledi: "(Türkiye Kültür Yolu Festivali) Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Van'a kadar her şehrin kültür potansiyelini tüm milletimizle, gençlerimizle..."

Cumhuriyet ve kültür politikaları

İnan, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, "Cumhuriyet'imiz, demokrasimizle, kalkınmamızla ve ülkemize her alanda büyüttüğümüz başarılarla güçlenmeye devam edecek." dedi.

Cumhuriyetin bir yürüyen iradeyi temsil ettiğini vurgulayan İnan, kültür ve sanat politikalarının bu yürüyüşün en önemli aşamalarından biri olduğunu ifade etti.

İnan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son yıllarda başlattığı kültür hamlesine dikkat çekerek, "Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Van'a kadar her şehrin kültür potansiyelini tüm milletimizle, gençlerimizle buluşturan büyük bir çalışma oldu." diye konuştu.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve yerel yönetimler eleştirisi

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın 2021 yılında kente kazandırıldığını anımsatan İnan, "Burası eski TEKEL fabrikasıydı, atıl bir vaziyetteydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ve destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un çok yoğun katkılarıyla şehrimize kazandırıldı. Yaklaşık 1,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısına ulaştı. Şehrin merkezinde, Alsancak'ta üniversite öğrencileri, gençlerin yoğunlukla faydalandığı bir kampüs, kültür kampüsü haline geldi." dedi.

İnan, İzmir'in tüm güzellikleriyle potansiyelini açığa çıkarmak istediklerini belirterek, "Biz bu vizyonu ortaya koyarken maalesef yerel yönetimler İzmir'de sadece çöp yolunu, çöp krizlerini düşünüyor. Biz İzmir'imizin tüm güzellikleriyle potansiyelini açığa kavuşturalım istiyoruz. Merkezi hükümet olarak bunda kararlıyız. Yerel yönetimlerin de buna uyum sağlayacak, şehrimizin gerçekten kültür potansiyelini ortaya çıkartacak bir gayretini de görmek istiyoruz. Yıllardır kentimiz benzeri çalışmalardan mahrum kaldı. Biz elimizden geldiğince bu mahrum bırakılmayı locadan izlemiyor, eyleme geçiyoruz."

Destek açıklamaları

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, İzmir'e böyle bir tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve "İzmir bu kadar güzel değerleri ve projeleri hak ediyor. Bundan sonra da inşallah İzmir'e yeni değerler kazandırmak için Cumhur İttifakı olarak her zaman destek vereceğiz." dedi.

İnan'a İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da eşlik etti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (ortada), İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan sergileri gezdi. İnan'a MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu (sol 2), İl Kültür Turizm Müdürü Sağdık Doğruer (sol 3) ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan eşlik etti.