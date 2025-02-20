Ezher Şeyhi: 'İslam Dünyasında Gerçek Birlik Olmadığı İçin Gazze'deki Olaylar Yaşanıyor'

Ezher Şeyhi'nden Çarpıcı Açıklamalar

Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, İslam dünyasında gerçek bir birlik olmadığını ve bu nedenle Gazze Şeridi'nde yaşanan acı olaylara tanıklık ettiklerini ifade etti.

Aynı zamanda Müslüman Bilgeler Konseyi Başkanı da olan Şeyh Tayyib, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 'İslam dünyasının diyaloğu' konulu konferans sırasında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Yaklaşık 16 ay boyunca İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'deki duruma dikkat çeken Tayyib, Müslümanların istikrar ve kalkınmalarının temelinin birlik olmaları gerektiğini vurguladı.

Birlik Olmamanın Sıkıntıları

Şeyh Tayyib, Müslümanların bir araya gelerek öz güvenlerini geri kazanacaklarını ve krizleri kendi kendilerine çözebileceklerini dile getirerek, "İslam ümmetinin birliği, kimsenin bir çivi dahi çakmaya güç getiremeyeceği bir duvardır. Bu birlik olmadan da hiç kimse kendi başına kalkınamaz. İslam dünyasında gerçek bir birlik olsaydı Gazze'deki olaylar yaşanmayacaktı," şeklinde konuştu.

Diyalog ve Birlik Vurgusu

Diğer yandan, anlaşmazlıkların diyalog ve birlikle giderilmesi gerektiğinin altını çizen Şeyh Tayyib, "Filistin davası ve Gazze meselesinden ders çıkarabiliriz. Müslümanların gerçek birliği olsaydı, masum insanlar ve çocuklar bu kadar süre boyunca öldürülmezdi," dedi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise Müslümanların bölünmesini isteyen çeşitli kesimlerin önündeki kapıları kapatmanın önemine vurgu yaptı. Bahreyn'de 'Tek ümmet, ortak kader' temasıyla gerçekleştirilen konferansa, dünyanın dört bir yanından alimler, kanaat önderleri, akademisyenler ve düşünürler katıldı.

Son olarak, Ezher Şeyhi Tayyib, Bahreyn'den sonra 'İslam dünyasının diyaloğu' konferansına Mısır'ın ev sahipliği yapacağını duyurdu.