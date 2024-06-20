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Ezine ve Maden Alevler İçinde: Çanakkale'de Tarım Arazisi, Elazığ'da Orman Yangını!

Ezine'de tarım arazisinde, Maden'de ise ormanlık alanda çıkan yangınlara hem havadan hem karadan müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:16
Ezine ve Maden Alevler İçinde: Çanakkale'de Tarım Arazisi, Elazığ'da Orman Yangını!

Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgedeki orman ve itfaiye ekipleri de destek veriyor.

yangın elazığ

ELAZIĞ'DA SEBEBİ BİLİNMEYEN ORMAN YANGINI

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasında sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemese de, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler de havadan destek veriyor. Ekiplerin, hem karadan hem de havadan yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

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