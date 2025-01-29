F-35 Uçakları: Güvenilirlik Sorunları ve Kazalar Yeniden Gündemde

F-35'lerin Düşüşü: Güvenilirlik ve Bakım Sorunları Gündemde

F-35 savaş uçakları, güvenilirlik ve bakım sorunları nedeniyle son günlerde yeniden tartışma konusu oldu. Alaska eyaletinde bir F-35'in düşmesi, bu savaş uçaklarının geçmişteki kazalarını ve güvenlik standartlarına ilişkin endişeleri gün yüzüne çıkardı.

2018 yılından bu yana 10'dan fazla ciddi kazaya karışan F-35'ler, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretiliyor ve çeşitli ülkelerin envanterlerinde yer alıyor. Havacılık Güvenliği Ağı (ASN) verilerine göre, bu durum uzmanlar arasında pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor.

F-35'lerin Kazaları: 2018'den Günümüze

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, F-35 savaş uçaklarının karıştığı bazı önemli kazalar şunlardır:

28 Eylül 2018: South Carolina kıyılarında düşen F-35B, pilotun fırlatma sistemiyle güvenli bir şekilde uçuştan çıkmasıyla sonuçlandı.

South Carolina kıyılarında düşen F-35B, pilotun fırlatma sistemiyle güvenli bir şekilde uçuştan çıkmasıyla sonuçlandı. 9 Nisan 2019: Japonya'da kaybolan F-35A'nın uçağı, Pasifik Okyanusu'na düştü; pilotun cesedi aylar sonra bulundu.

Japonya'da kaybolan F-35A'nın uçağı, Pasifik Okyanusu'na düştü; pilotun cesedi aylar sonra bulundu. 19 Mayıs 2020: Florida'da zorunlu iniş yapan F-35, kontrol sorunları nedeniyle devrilip alev aldı.

Florida'da zorunlu iniş yapan F-35, kontrol sorunları nedeniyle devrilip alev aldı. 29 Eylül 2020: Bir başka F-35, havada yakıt ikmali sırasında kaza geçirdi ve pilot kendisini fırlatarak kurtuldu.

Bir başka F-35, havada yakıt ikmali sırasında kaza geçirdi ve pilot kendisini fırlatarak kurtuldu. 17 Kasım 2021: HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden havalanan F-35B, kaza sonrası Akdeniz'e düştü.

HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden havalanan F-35B, kaza sonrası Akdeniz'e düştü. 4 Ocak 2022: Güney Kore'deki F-35A, çarpışma sonucu ağır hasar alarak envanterden çıkarıldı.

Güney Kore'deki F-35A, çarpışma sonucu ağır hasar alarak envanterden çıkarıldı. 24 Ocak 2022: Trolley Uçak Gemisi'ne iniş sırasında bir F-35, güverteye çarparak denize düştü.

Trolley Uçak Gemisi'ne iniş sırasında bir F-35, güverteye çarparak denize düştü. 19 Ekim 2022: Utah'taki Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne yaklaşırken düşen F-35'in pilotu hafif yaralarla kurtuldu.

Utah'taki Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne yaklaşırken düşen F-35'in pilotu hafif yaralarla kurtuldu. 17 Eylül 2023: South Carolina'da düşen bir F-35, pilotunun otomatik modda uçarak fırlatmayı başarmasıyla sonuçlandı.

South Carolina'da düşen bir F-35, pilotunun otomatik modda uçarak fırlatmayı başarmasıyla sonuçlandı. 29 Mayıs 2024: Albuquerque yakınlarında düşen F-35, pilotu ciddi şekilde yaralandı.

Albuquerque yakınlarında düşen F-35, pilotu ciddi şekilde yaralandı. 29 Ocak 2025: Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde düşen F-35, önemli hasar aldı.

Güvenilirlik ve Bakım Sorunları Devam Ediyor

2023'te yayımlanan ABD Operasyonel Test ve Değerlendirme Müdürlüğü raporuna göre, F-35'ler güvenilirlik, bakım ve kullanılabilirlik alanlarında bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Hedeflenen yüzde 65’lik göreve hazır olma oranının altında kalınarak sadece yüzde 51 performans gösterildi.

4'te yayımlanan bir diğer rapor, F-35 filosunun sürdürülebilirlik yüklerinin arttığını, maliyetin 2018'de 1.1 trilyon dolardan 2023'te 1.58 trilyon dolara yükseldiğini ortaya koydu.

Elon Musk'ın Eleştirileri

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, F-35 programına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Tasarımın, yanlış belirlenen ihtiyaçlar ve hedefler sonucu hatalı bir temele dayandığını ifade eden Musk, bunu "pahalı ve karmaşık" bir araç olarak tanımladı. Ayrıca, insansız hava araçları döneminde insanlı uçakların demode olduğunu savundu.

Bu eleştiriler, ABD'nin F-35 politikasında değişim yapılabileceğine dair spekülasyonları artırdı.