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FAA, Haiti Uçuşlarını 30 Gün Süreyle Askıya Aldı

ABD, Haiti'ye yapılan uçuşları, bir yolcu uçağına yapılan silahlı saldırı sonrası 30 gün süreyle durdurdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 00:13
FAA, Haiti Uçuşlarını 30 Gün Süreyle Askıya Aldı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Haiti'ye yolcu taşıyan Spirit Airlines uçağına silahlı çete üyesi olduğu değerlendirilen kişilerce ateş açılması üzerine ABD'den Haiti'ye uçuşların 30 gün süreyle durdurulduğunu bildirdi.

FAA, California - Port-au-Prince seferini gerçekleştiren yolcu uçağına inişi sırasında ateş açıldığına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, "güvenlik durumundaki süregelen istikrarsızlık ile diğer güvenlik riskleri" nedeniyle tüm Amerikan hava yolu şirketlerinin Haiti seferlerinin askıya alındığı ifade edildi.

Şiddet Olayları Artıyor

951 sefer sayılı Spirit Airlines uçağı, California eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e giderken silahlı çete üyeleri tarafından hedef alınmıştı. Uçağın, Dominik Cumhuriyeti’ndeki Santiago Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Spirit Airlines sözcüsü, olay sonucunda uçağın kurşunlardan hafif hasar gördüğünü ve yalnızca bir uçuş görevlisinin hafif yaralandığını aktardı. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ın yaklaşık yüzde 80'i silahlı çeteler tarafından kontrol edilmekte ve ülkede artan şiddet olayları buna bağlı olarak günlük yaşama etki ediyor.

BMM raporları vahim durumu ortaya koyuyor

Birleşmiş Milletler (BM)'in Haiti Entegre Ofisi verilerine göre, 2024 yılının başından itibaren 1374'ü son altı ayda olmak üzere toplam 3900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucu hayatını kaybetmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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