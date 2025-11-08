FAA: Hükümet Kapanması 40 Havalimanında Bin 700’den Fazla Uçuşu İptal Ettirdi

FAA kararının ardından perşembe-pazar arasında yaklaşık 800’ü dün olmak üzere bin 700’den fazla uçuş iptal edildi; gecikme ve ertelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:30
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hükümetin kapalı kalması nedeniyle ülke genelinde 40 havalimanındaki uçuş seferlerini azaltma kararı aldı. Bu kararın ardından perşembe ile pazar günleri arasında bin 700’den fazla uçuş iptal edildi.

İptaller ve gecikmeler

Hava yolu analistlerinin verilerine göre, iptallerin yaklaşık 800’ü dün gerçekleşti. Seferlerin azaltılması, yüzlerce iptale rağmen uçuşlarda uzun gecikmeleri engelleyemedi; perşembe gününden bu yana en az 4 bin 300’ü dün olmak üzere toplamda yaklaşık 7 bin uçuş ertelendi.

Neden ve gelecek beklentisi

Yetkililer, sefer sayılarındaki azaltmanın temel nedeninin kapanma nedeniyle maaşı ödenemeyen federal hava trafik kontrolü ve güvenlik çalışanlarının işbaşı yapmaması olduğunu belirtti. FAA, bu kararın hava ulaşımında güvenlik zafiyeti oluşmaması için alındığını vurguladı.

FAA, 40 havalimanındaki uçuşlardaki azalmanın kademeli olarak artacağını açıkladı. İptaller dün başlayan yüzde 4 düşüşle başladı; FAA, bunun gelecek salı yüzde 6, perşembe yüzde 8 ve cuma yüzde 10 seviyelerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise Kongre’deki çıkmazın yakın zamanda sona ermemesi durumunda azalma oranlarının yüzde 15 ila yüzde 20 seviyelerine yükselebileceğini açıkladı. Duffy, hava trafik kontrolü çalışanlarının hükümetin yeniden açılması halinde derhal işe dönmeyeceğinin tahmin edildiğini de ifade etti.

