Fahrettin Altun: 'Bugünün Türkiye'sinde Darbecilere Yer Yok'

Fahrettin Altun, Sempozyumda Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geçmişinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, “Bugünün Türkiye'sinde artık ne 80'ler neslini yok eden darbecilere ne de darbeye çanak tutan ideolojik müdahalelere yer var” dedi.

60'lar ve 70'ler Dönemi Artık Geçmişte Kaldı

Altun, geçmişte yaşanan ekonomik çöküntü, siyasî kaos ve bürokratik oligarşiye de vurgu yaparak, “Bugün büyük ve güçlü bir Türkiye var” ifadesini kullandı. Altun, sempozyumda ayrıca günümüzde karşılaşılan açlık, susuzluk ve iklim krizleri gibi sorunlara da değindi.

İzzet Keribar’ın Belgeseli ve Annesiyle Yaşadığı Zorluklar

Sempozyumda, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın hayatını anlatan belgeselin gösteriminde, Türkiye tarihinin zor dönemlerine dair bilgiler verileceği aktarıldı. Altun, Keribar’ın sanatsal üretimlerine ve tarihi tanıklığına vurgu yaparak, “Keribar, 1940'ların Türkiye'sinden bugüne uzanan tarihin canlı bir tanığıdır.” şeklinde konuştu.

Dijital Dönüşüm ve Hakikat Mücadelesi

Altun, dijital dönüşüm çağında “hakikat mücadelesi” verdiklerini belirtti. Yalan ve dezenformasyona karşı mücadele etmenin hem kutlu hem de zor bir görev olduğunu vurgulayan Altun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda bu mücadeleyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dijital Faşizm ve Güvenlik Tehditleri

Altun, dijital faşizmin bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, “Bu tehditlere karşı milli birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek son derece hayati bir unsurdur.” dedi. Dijital dönüşümde her bireyin sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, “Örgütler yeni dijital medya düzenini kötüye kullanıyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İzzet Keribar'ın Anlamlı Hediyesi

Sempozyumda, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, 1950 model Zeiss Ikon Nettar marka fotoğraf makinesini Altun’a hediye etti. Altun, Keribar’ın eserlerinden oluşan 'Bir Keribar Fotoğrafı' sergisini gezerek, sanatçının çektiği fotoğrafların hikayelerini dinledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.