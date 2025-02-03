Fahrettin Altun'dan Ahmed Şara'nın Türkiye Ziyareti Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 4 Şubat Salı günü Ankara'ya yapacağı ziyarete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile gerçekleştireceği bu ziyaretin, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerini güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Görüşmelerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini aktaran Altun, Suriye'deki gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirtti. Ayrıca, ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir istikrar konularında iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceğini vurguladı.

Altun, görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına uluslararası desteklerin sağlanma yollarının da üzerinde durulacağını kaydetti. Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi noktasında Ahmed Şara ve heyetinin bu ziyaretiyle önemli bir ilerleme kaydedileceğini dile getirdi.