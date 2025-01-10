Fahrettin Altun'dan Ahmet İyimaya'ya Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, vefat eden eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 00:40
Fahrettin Altun'dan Ahmet İyimaya'ya Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için bir taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz çok kıymetli hukukçu ve siyasetçi, değerli büyüğümüz Sayın Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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