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Fahrettin Altun'dan Dezenformasyonla Mücadele Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğru haberciliğin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:56
Fahrettin Altun'dan Dezenformasyonla Mücadele Mesajı

Fahrettin Altun'dan Medyaya Çağrı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son zamanlarda yaşanan olaylar ışığında medyanın karşılaştığı önemli sınavları vurguladı. Altun, medya kuruluşlarının, uzun bir süreçte edinilen evrensel değerler ışığında faaliyet göstermelerinin, hakikatin yalanla mücadelesini kolaylaştıracağını belirtti.

Doğru haberciliğin Önemi

Altun, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, bireylerin haber alma hakkını kullanabilmelerinin ve dolayısıyla demokrasinin düzgün işlemesinin, medyanın aktardığı doğru ve zamanında haberlerle mümkün olduğunu ifade etti.

Dezenformasyon faaliyetlerinin toplumsal hayat üzerindeki olumsuz etkilerine karşı doğru haberciliğin elzem olduğunu vurgulayan Altun, "Doğru habercilik ve medya etik ilkelerine bağlılık, dezenformasyonla mücadelede bizi daha güçlü kılar." dedi.

Doğru Habercilik için Kitap Yayımlandı

İletişim Başkanlığı olarak "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" adlı bir kitabı yayımladıklarını belirten Altun, bu eserin dünya örnekleri dikkate alınarak hazırlanmış kaliteli bir rehber olduğunu ifade etti.

Altun, "Bu kitabı, medyanın ve milletin faydalanması için yeniden gündeme getirmek istiyoruz," diyerek, kitabın linkini de takipçileriyle paylaştı.

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