Fahrettin Altun’dan Ercan Güven için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milliyet gazetesi spor yazarı Ercan Güven'in hayatını kaybetmesi üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

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Açıklamasında Altun, "Geçirdiği rahatsızlığın ardından vefatını öğrendiğimiz değerli gazeteci Ercan Güven'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Ercan Güven'in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ercan Güven'in Mirası

Gazeteci Ercan Güven, spor camiasında önemli bir yere sahipti ve birçok kişi tarafından seviliyordu. Vefatı, spor dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.