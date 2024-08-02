Fahrettin Altun'dan Erdoğana Destek Paylaşımı

Fahrettin Altun'dan Destek Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle destek mesajını iletti.

Erdoğan'ın Liderliğine Vurgu

Altun, paylaşımında devletin, milletin ve bayrağın onurunu her zaman koruyan bir liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Ayrıca, mağdurların ve masumların her zaman yanında durduğunu ifade etti.

Fahrettin Altun'un ifadeleri şöyle: "Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında, haksızın, zalimin karşısındadır. Bu yüzden her daim, Erdoğan'ın yanındayız biz."