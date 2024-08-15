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Fahrettin Altun'dan Filistin'e Desteğini Yenileyen Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'deki konuşmasına değinerek Filistin'in yanında olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:53
Fahrettin Altun'dan Filistin'e Desteğini Yenileyen Açıklama

Fahrettin Altun'dan Filistin'e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin'in Haklı Davası

Altun, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Filistin'in yanında durmaya ve onların haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir." ifadelerine yer verdi.

Abbas'ın Tarihi Hitabı

TBMM'de yapılan oturumda Abbas, "Bugün burada Filistin halkına ve tüm dünyaya ilan ediyorum: Filistinli liderlerle birlikte Gazze'ye gitmeye karar verdim. Vahşi saldırıların durdurulması için, halkımızın yanında olmak için var gücümle çalışacağım. İsterse bunun bedeli hayatımız olsun," diyerek güçlü mesajlar verdi. Altyazıya göre, bunun yanında Gazze'nin en küçük bebeğinin canından daha kıymetli olmadığını belirten Abbas, iki seçenekle karşı karşıya olduklarını ifade etti: "ya zafer ya da şehadet."

Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Abbas, Arap ve İslam dünyasının yanı sıra tüm dünya liderlerine seslenerek Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Altun, Abbas'ın bu önemli çağrısının altını çizerek, Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesinde her zaman onlardan taraf olacağını yineledi.

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