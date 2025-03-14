Fahrettin Altun'dan 'Gazze İçin El Ele' Yardım Kampanyasına Destek

Fahrettin Altun, 'Gazze İçin El Ele' kampanyasında Gazze halkına destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:24
Fahrettin Altun'dan 'Gazze İçin El Ele' Yardım Kampanyasına Destek

Fahrettin Altun'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İnsanlık Tarihine Kara Bir Leke

Altun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan olayların insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurguladı. Türkiye'nin, mazlumların yanında durmaya ve adaletin ile insan onurunun savunucusu olmaya devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Altun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasını uluslararası platformlarda en güçlü şekilde savunduklarını dile getirerek, "Bu zulme karşı sessiz kalmak, insanlığın vicdanını kaybetmesi demektir. Uluslararası toplum, artık sorumluluk almalı, bu adaletsizliğe dur demelidir." ifadelerini kullandı.

Dayanışma Zamanı

Altun, Gazze halkına destek olmak için "GAZZE" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek destek olunabileceğini hatırlattı. "Gazze için şimdi dayanışma zamanı." şeklinde çağrıda bulundu.

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