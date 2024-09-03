Fahrettin Altun'dan Gazze Soykırımına Dikkat Çekme Çağrısı

Fahrettin Altun'un Gazze Soykırımı Üzerine Yaptığı Paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de yaşanan durumu dünyaya duyurarak, uluslararası toplumun bu önemli meselede daha fazla ses çıkarması gerektiğini vurguladı. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soykırım 333. gününde" etiketiyle dikkat çekti.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Altun, yaptığı açıklamada, "Gazze için susma. Çünkü Gazze'de insanlığın en karanlık dönemlerinden biri yaşanıyor. 333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti," ifadelerini kullandı. Ayrıca, saldırıların camilerine, kiliselerine, okullarına ve hastanelerine düzenlendiğini belirtmekle kalmayıp, gazetecilerin de bu durumdan etkilendiğini ifade etti.

Uluslararası Toplum ve İnsanlığa Çağrı

"Gazzeliler dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor. Bu soykırım, sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın vicdanını sarsmalıdır. Uluslararası toplum 333 gündür devam eden bu barbarlığa karşı birlik olup tepki göstermelidir," diyen Altun, insanlık adına sesini yükseltmenin önemine dikkat çekti.

Trajediyi Durdurma Çabası

Altun, Gazze'deki çocuklar ve masum sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, bu durumu görmezden gelmenin zulme ortak olmak anlamına geldiğini söyledi. "Adalet ve insanlık adına, bu soykırıma son vermek için güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmeliyiz," şeklinde ekledi.

Paylaşımının yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramına ilişkin sözlerine ve ilgili görsellere de yer veren Altun, bu durumu durdurmak için tüm dünyayı mücadeleye davet etti.