Fahrettin Altun'dan Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan Şehit Askerler İçin Başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Isparta'daki Acı Kaybımız

Altun, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Isparta'da gerçekleşen helikopter kazasında 6 askerin şehit olduğu haberinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Mesajında, şehit kahramanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır dileyen Altun, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." sözlerine yer verdi.