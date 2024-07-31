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Fahrettin Altun'dan İsmail Heniyye İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, suikasta uğrayan İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:59
Fahrettin Altun'dan İsmail Heniyye İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Fahrettin Altun, Tahran'da meydana gelen suikast sonrası, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir taziye mesajı paylaştı.

Suikast Kınandı

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleşen suikastı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanarak, saldırıda hayatını kaybeden Heniyye için Allah'tan rahmet diledi.

Başsağlığı Dilekleri

Altun ayrıca, "Ailesine, Gazze halkına, Filistin'e ve İslam alemine başsağlığı diliyorum," diyerek, olayın yarattığı üzüntüyü vurguladı.

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