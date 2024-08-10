Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fahrettin Altun'dan İsmail Heniyye'ye Anma Paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsmail Heniyye'yi Instagram'da anarak özgürlük mücadelesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:31
Fahrettin Altun'dan İsmail Heniyye'ye Anma Paylaşımı

Fahrettin Altun, Sosyal Medyada İsmail Heniyye'yi Andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın yeniden erişime açıldığı anda yaptığı paylaşımda, İsmail Heniyye'yi rahmetle anarak gündeme geldi. Heniyye, Tahran'da bir suikaste hedef olmuştu.

Heniyye'ye Saygı Duruşu

Altun, Instagram hesabından Heniyye'nin bir fotoğrafını paylaşırken şu sözlere yer verdi:

"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."

Bu duygu dolu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından da geniş yankı buldu.

İLGİLİ HABERLER

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı