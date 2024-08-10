Fahrettin Altun'dan İsmail Heniyye'ye Anma Paylaşımı

Fahrettin Altun, Sosyal Medyada İsmail Heniyye'yi Andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın yeniden erişime açıldığı anda yaptığı paylaşımda, İsmail Heniyye'yi rahmetle anarak gündeme geldi. Heniyye, Tahran'da bir suikaste hedef olmuştu.

Heniyye'ye Saygı Duruşu

Altun, Instagram hesabından Heniyye'nin bir fotoğrafını paylaşırken şu sözlere yer verdi:

"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."

Bu duygu dolu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından da geniş yankı buldu.