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Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Mesejler ve TRT World Citizen Festival'ın Önemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, insani değerleri vurgulayan festivalde önemli mesajlar verdi ve İsrail'in zulmünü eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 22:30
Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Mesejler ve TRT World Citizen Festival'ın Önemi

TRT World Citizen Festival'da Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl TRT World Citizen Humanitarian Film Festival ödül töreninde yaptığı konuşmada sert mesajlar verdi. Altun, "İsrail bir soykırımcıdır, İsrail bir katildir ve biz var gücümüzle bu zulmü durdurmak için çalışacağız," ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları ve Festivalin Önemi

Altun, festivalin insani meseleleri odağa aldığını belirterek, "Bu festival, insan haklarının korunmasının önemini, sosyal adaleti ve barışı öne çıkarıyor. Bugün insanlık büyük bir kıyımın odağında," dedi.

Dünya Genelinde Artan İhlaller

Altun, son bir yıla ilişkin olarak, "Geçen yıl konuşurken dünyanın açık yaralarını dile getirmiştim. Ancak şimdi o yaralardan daha fazla kan akıyor" diyerek, Gazze ve diğer bölgelerdeki durumun acı verici olduğunu vurguladı.

Sayılar Yalnızca Rakam Değil

Altun, 7 Ekim'den bu yana, "393 gün içinde 786 bebeğin öldüğünü, 42 bin 885 insanın cafasız kaldığını" hatırlatarak, "Onlar sayı değil, her biri birer anne, baba, çocuktur," dedi.

Küresel Çözümler Üretilememesi

Altun, küresel çapta çözümlerin üretilemediğine dikkat çekerek, "Bugün, insanlığın içinde bulunduğu acıların büyük bir kısmı gözler önüne seriliyor. Ancak henüz yeterli adımlar atılamıyor," ifadesini kullandı.

Sanat ve İnsani Değerler

Festivalin, insani değerleri koruma amacıyla yapıldığını belirten Altun, sanatçıların bu anlamda önemli bir rol üstlendiğini söyledi. "Sanatçılar, sesimizi daha gür bir biçimde duyurabilmemiz için bizlere yardımcı oluyor," diye ekledi.

Türkiye'nin Liderlik Rolü

Altun, Türkiye’nin uluslararası alanda barış ve adalet konularında öncülük ettiğini belirterek, "Dünya 5'ten büyüktür," felsefesinin önemine dikkat çekti.

Son olarak, festivalin anlamının sadece bugüne değil, yarına da ışık tutması gerektiğinin altını çizen Altun, festivalin önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Citizen tarafından Atatürk Kültür...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Citizen tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) ödül töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Citizen tarafından Atatürk Kültür...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Citizen tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) ödül töreninde konuştu.

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