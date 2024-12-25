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Fahrettin Altun'dan Suriye Üzerine Keskin Mesaj: 'Doğru Duvar Yıkılmaz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye paylaşımında tarihin doğru tarafında duranları yazacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:49
Fahrettin Altun'dan Suriye Üzerine Keskin Mesaj: 'Doğru Duvar Yıkılmaz'

Fahrettin Altun'dan Çarpıcı Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir Suriye paylaşımında bulundu. Altun, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Mesajları ve Suriye Politikası

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında yer alan Türkiye'nin Suriye politikalarına dair bir videoyu izleyicilere sundu. Videoda, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in halkına uyguladığı zulüm, Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamaları ve Türkiye'nin Suriye halkına yönelik desteği ön plana çıktı.

Fahrettin Altun, video ile birlikte sunduğu mesajında tarihsel bir anlam yükleyerek, doğru olanların her daim başarılı olacağını ifade etti.

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