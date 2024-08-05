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Fahrettin Altun: Dijital Faşizmle Mücadele Satin Alıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dijital faşizm ve adaletsizliğe karşı global mücadelenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:32
Fahrettin Altun: Dijital Faşizmle Mücadele Satin Alıyoruz

Fahrettin Altun'dan Dijital Faşizm Uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Altun, konuşmasında dijital dünyadaki tehditlere dikkat çekti ve "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi var" diyerek bu durumu eleştirdi.

Dijital Diktatörlere Dikkat!

Altun, dijital diktatörlerin gündelik yaşamı kolonileştirme stratejileri benimsediğini belirtti. "Bu çabalar, insanları dijital bağımlılık sistemine sokmak için yürütülüyor," dedi.

Adaletsizlik ve Hakikat Krizi

Batılı insan hakları paradigmasının çöktüğünü vurgulayan Altun, adaletsizliğin dünya için en temel sorun olduğunu ifade etti. "Eğer adalet yoksa hak yoktur," açıklamasında bulunan Altun, adaletsizlikle mücadelenin hükümetin temel meselelerinden biri olduğunu söyledi.

Global Sosyal Medya Şirketlerinin Rolü

Altun, sosyal medya platformlarının ideolojik yönlendirmelerle bilgi akışını etkilediğini dile getirerek, dezenformasyonun insan hakları ihlali olduğunu vurguladı. İngiltere Başbakanı’nın sosyal medyadaki suçların engellenmesi çağrısına katıldığını da belirtti.

Anayasa Mahkemesi Kararlarına Dikkat Çekti

Altun, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının nasıl yanlış yorumlandığına dikkat çekti. "Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, çalışmalarına devam ediyor" diyerek konunun önemini vurguladı.

Yerli ve Milli Sosyal Medya İhtiyacı

Altun, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmesi gerektiğini söyleyerek, özel sektöre önemli görevler düştüğünü vurguladı. "Yerli markaların dijital alanda da güçlenmesi için çalışmalıyız," dedi.

Son olarak, Altun, iletişim ve ifade özgürlüğünün temel insan hakkı olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu konuda mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

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