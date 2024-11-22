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Fahrettin Altun, İstanbul Energy Forum’da Küresel Adalet Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, enerji kaynaklarının sömürüldüğünü belirterek Türkiye'nin küresel adalet mücadelesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:44
Fahrettin Altun, İstanbul Energy Forum’da Küresel Adalet Vurgusu Yaptı

İstanbul Energy Forum’da Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Energy Forum’da yaptığı konuşmada, Batı'nın enerji kaynaklarını sömürdüğünü vurguladı. Altun, "Küresel adaletsizliğin kaynağında bulunan bu sömürü siyasetine karşı Türkiye, nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile daha adil bir dünya çağrısı yaparak küresel adalet mücadelesi veriyorsa, aynı şekilde enerji alanındaki yatırımları ile de bir küresel adalet ve özgürleşme mücadelesi vermektedir," dedi.

Enerji Yatırımları ve Adalet Mücadelesi

Altun, sözlerine Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalarla devam ederek, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejilerini ve yatırımlarını küresel adalet perspektifi ile şekillendirdiğini belirtti. Bu bağlamda, Türkiye’nin enerji politikalarının uluslararası adaletin sağlanmasına yönelik katkılar sağladığına dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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