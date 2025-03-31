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Fahrettin Altun, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı Andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı 10. yılında rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:27
Fahrettin Altun, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı Andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mehmet Selim Kiraz'ı Anıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı, şehadetinin 10. yılında rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu sözlere yer verdi: "Adaletin tecellisi için görevini ifa ederken, hain bir terör saldırısıyla şehadet şerbetini içen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."

Altun, sözlerine şöyle devam etti: "Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için ömrünü adamış biriydi. Görevini en yüksek ahlak ve sorumluluk duygusuyla yerine getiren savcımız, milletimizin vicdanında ve tarihimizde adaletin simgesi bir isim olarak yer edinmiştir. Her daim böyle hatırlanmaya da devam edecektir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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