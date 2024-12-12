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Fahrettin Altun: Türkiye'nin Aracılığıyla Etiyopya ve Somali Arasında Derin Bağlar Kuruluyor

Fahrettin Altun, Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki Ankara Bildirisi'nin arabulucu rolünü vurgulayarak dünya barışına katkısını ifade etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 00:36
Fahrettin Altun: Türkiye'nin Aracılığıyla Etiyopya ve Somali Arasında Derin Bağlar Kuruluyor

Türk Diplomasisi ve Afrika'daki Rolü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altun, bu bildirinin, Türkiye'nin Afrika'daki halklar ve devletler nezdinde sahip olduğu güvenilir konumun önemli bir tezahürü olduğunu belirtti.

Barış Diplomasisinin Örneklerinden

Altun, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen bu anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen barış diplomasisinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Çok boyutlu ve birçok bölgede yürüttüğümüz barışçıl diplomatik faaliyetler ve arabuluculuk çabaları, dünya barışına çok büyük katkılar sunmaktadır," ifadelerini kullandı.

Umur ve Fırsatlar İçin Yeni Kapılar

Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Somali ve Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi, Türkiye'nin Afrika'daki halkların ve devletlerin nezdindeki güvenilir konumunun bir belirtisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisi, sürdürülebilir barışa yaptığı katkılarla takdir görmektedir."

Bu mutabakatın, başta iki dost ülke olmak üzere tüm bölgeye, kıtaya ve dünyaya barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni ettiklerini sözlerine ekleyen Altun, Türkiye'nin arabuluculuk rolünün önemini bir kez daha vurguladı.

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