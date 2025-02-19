Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye Panelinde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü Paneli"nde önemli açıklamalarda bulundu. Altun, tarih boyunca Suriye meselesinde Türkiye'nin haklılığının dünya tarafından kanıtlandığını ifade etti. "Son 13 yılda Suriye'de yaşanan zulüm, küresel güç odaklarının hem acziyetini hem de fırsatçılığını ortaya koymuştur," dedi.

Panelin Amacı ve Yeni Yayınlar

Altun, düzenlenen panelin bölgesel ve küresel barışa katkı sunmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, İletişim Başkanlığı'nın yeni bir kitap hazırlığında olduğunu duyurdu: "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği". Bu kitap, Türkiye-Suriye ilişkileri ve Suriye ihtilafının askeri, siyasi, diplomatik ve insani boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Belirsiz Ortamlarla Baş Etmek

Altun, belirsizlik dönemlerinde birçok aktörün hareketsiz kaldığını vurguladı. Bu durumun uluslararası ilişkilerde sorunların kökleşmesine neden olduğunu belirten Altun, "Türkiye, bu bağlamda doğru bildiği yolda kararlılıkla ilerlemektedir" dedi.

Suriye Krizine Türkiye'nin Katkıları

Panelde Suriye krizinin çözümüne yönelik Türkiye'nin proaktif rolüne de değinen Altun, "Sözüm ona pek çok gelişmiş ülke, krizin çözümüne katkıda bulunmaktan ziyade, vekalet savaşlarıyla krizi derinleştirmiştir" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin insani dış politika anlayışı ile Suriyeli mültecilere kapılarını açtığını vurguladı. Altun, Türkiye’nin, gıda, barınma ve sağlık hizmetleri sunarak Suriye'deki insani krize çare olmaya çalıştığını aktardı.

Uluslararası Tümörlü Diplomasi

Altun, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, küresel sınamalara karşı da istikrarlaştırıcı gücünü kullandığını kaydetti. "Türkiye, her zaman uluslararası ilişkilere adil temsiliyet sağlamayı amaçlamaktadır" dedi. Panelde, Türkiye'nin Suriye'de barışı tesis etmek için yürüttüğü diplomatik çabalar ve önemli platformların yaratıldığını da ifade etti.

Türkiye'nin İmil Stratejileri

Altun, Türkiye’nin sağlık, eğitim ve altyapı projeleri ile Suriye halkının yaşam standartlarını yükseltmeye çalıştığını belirtti. Bunların yanı sıra, Türkiye'nin mültecilere yönelik uluslararası düzeyde dikkat çekmeye yönelik iletişim çalışmaları olduğu belirtildi.

Zelenskiy'nin Türkiye Ziyareti

Son olarak, Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi ile ilgili olarak, Türkiye’nin barış tesisindeki rolünü vurguladı. Türkiye’nin ilerleyen günlerde de Suriye halkının yanında olacağını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.