Faik Öztrak, 'Faturası 2 milyar dolar' diyerek Erdoğan'a tepki gösterdi

CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın 2014-2023 dönemindeki yatırım harcamalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, son 10 yılın yatırım programlarına göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2014-2023 döneminde gerçekleştirdiği "yatırım" harcamalarının toplamının 1 milyar 228 milyon doları bulduğunu belirtti. Bu rakama, 2012-2015 döneminde Beştepe'deki sarayın Başbakanlık bünyesindeyken yapılan 764 milyon dolarlık harcamanın eklenmesiyle toplam maliyetin 2 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.





Öztrak'ın verilerine göre, Cumhurbaşkanlığının 2 milyar dolara ulaşan yatırım harcamalarının 1 milyar 652 milyon dolarını İstanbul'daki, Ankara Beştepe'deki saraylar ile Okluk koyunda yapılan yazlık ve Ahlat'ta yapılan kışlık saraylara verilen para oluşturuyor. Kalan 339 milyon dolarlık gider ise inşaat-onarım harcamalarından basılı yayın alımına, bina tefrişatından taşıt alımına kadar değişik kalemlere harcanmış.

Öztrak, bu harcamaların başka alanlarda nasıl değerlendirilebileceğine dair şu önerilerde bulundu: "Bu parayla bir tane daha Avrasya Tüneli yapılır, üstüne de 400 milyon dolar para kalırdı. Ya da memleketimizin dört bir yanında 250 tane 32 derslikli lise, üstüne öğrenciler için 230 tane 200 kişilik pansiyon yapılırdı. Ya da en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılmış ve çevre düzenlemesine kadar her şey dâhil olmak üzere Bilkent Şehir Hastanesi büyüklüğünde bir hastane yapılabilirdi."

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in valilere yönelik tasarruf çağrılarına değinen Öztrak, Şimşek'in önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz geçirmesi gerektiğini ifade etti. Öztrak, "Mehmet Şimşek önce ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyen, saray ve uçak koleksiyonu yapan, ucu bucağı görünmeyen araç konvoylarıyla dolaşan, ülkede israf kelimesinin vücut bulmuş hali olan kibir abidesine ve şürekasına söz geçirmeli. Yoksa milletimiz bir lafa, bir de icraata bakar. ‘Bize veriyorlar talkını, kendileri yutuyor salkımı’ der. Saray’ın da, vitrin ekonomi yönetiminin sözlerine de inanmaz. Milletin inanmadığına yatırımcılar hiç inanmaz. Temiz para gelmez; aş da iş de olmaz." şeklinde eleştiride bulundu.