Faiz Kararının Ardından Piyasada Hareketlilik Başladı: İşte Altın ve Borsada Yıl Sonu Tahminleri

Merkez Bankası, kasım ayı toplantısında piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artırımı yaparak politika faizini yüzde 40 seviyesine yükseltti. Bu karar, dövizde çok sınırlı bir düşüşe yol açtı ancak daha sonra bu düşüş telafi edildi. Dolar/TL 28.55 seviyesine kadar geriledi ancak euro/TL paritesinde neredeyse hiç değişiklik olmadı. Baydar, yükselen faizlerin dövizde kalıcı bir aşağı yönlü harekete yol açmadığını, yabancı girişi sağlanmadan dövizde düşüş beklemenin zor olduğunu söyledi.



Borsada Yabancı Beklentisi Var

Faiz artırımı kararı, borsada da sınırlı bir düşüşe neden oldu ancak endeks daha sonra toparlanma denemeleri yaptı. Buna rağmen 8 bin puan seviyesinin üzerinde tutunamadı. Baydar, yükselen faizlerin finansman maliyetlerini artıracağını ve ekonomik konjonktürün de borsayı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ancak borsada gelecekte yabancı yatırımcı gelir ve dolar bazında zirvelere doğru yol alabileceği beklentisinin olduğunu vurguladı.

Baydar, yabancı yatırımcının gelmesi için kurlarda aşağı trendin oluşması gerektiğini, aksi halde dolar bazında kayıp riskiyle karşılaşabileceklerini söyledi. Baydar, olası not artırımları ve gri listeden çıkma konusundaki olumlu gelişmelerin de borsada yeni bir yukarı harekete yol açabileceğini ifade etti.

Altında Yükseliş Devam Ediyor

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha fazla artıramayacağı ve 2024'ün başında düşürebileceği beklentisiyle yükselişe geçti. Fed'in faiz kararı, doları zayıflattı ve altını destekledi. Ons altın 2002 dolar civarında haftalık kapanış yaparak yukarı yönde sinyaller verdi. Gram altın ise dolar/TL'nin yükselişiyle birlikte rekor kırdı ve 1870 lirayı aştı. Baydar, altında yurt dışındaki gelişmelerin yukarı yönde etkili olduğunu, ancak dolar/TL'nin düşmesi halinde gram altında aşağı yönlü baskı olabileceğini söyledi.

Borsa ve Altında Yıl Sonu Tahmini Ne?

Hikmet Baydar, borsada aşağı yönde sinyal olmadığını, ancak 8500 puan seviyesinin önemli bir direnç olduğunu belirtti. Baydar, bu direncin kırılması için yabancı girişi ve olumlu gelişmelere ihtiyaç olduğunu, aksi halde mevcut işlem hacmiyle 8500 seviyesinin aşılamayacağını söyledi. Baydar, borsanın 8000-8500 aralığında yılı kapatma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin etti. Altın için ise yukarı trendin devam edeceğini, gram altının 2000 liraya doğru yoluna devam edeceğini öngördü.