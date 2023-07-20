Faizler artacak mı? Merkez Bankası faiz yükseltmeye devam edecek mi? Yıl sonu faiz beklentisi ne yönde?

Faizler artacak mı? Sorusu, açıklanan temmuz ayı faiz kararıyla beraber merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci defa toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar aldı. Peki, Faizler artacak mı? Merkez Bankası faiz yükseltmeye sürecek mi? Yıl sonu faiz beklentisi ne yönde?

FAİZLER ARTACAK MI?

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde meydana geldi. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında bulundu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

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