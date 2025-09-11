Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem

Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kuruldu. Türkiye'de ilk kez bir kamu bankasının tasarruf finansman sektörüne katılmasıyla vatandaşlara ev, araç ve çatılı iş yeri için faizsiz ve güvenilir finansman desteği sağlanacak.

Devlet güvencesinde alternatif ödeme planları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasına göre, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için yıl sonu yeni sosyal konut kampanyası hazırlanırken, konut arzını hızla artırmak ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımlar atılıyor.

Bu kapsamda devlet güvencesinde işletilecek sistemde katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf edecek. Belirli birikime ulaşıldıktan sonra kalan finansman tutarı faizsiz şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından karşılanacak ve vatandaşlar ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olabilecek.

Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden hiçbir faiz maliyeti olmaksızın mülk edinilebilecek. Emlak Katılım Tasarruf Finansman vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek verecek.

Lansman ve Bakan Kurum'un değerlendirmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün İstanbul'da düzenlenecek "Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. Lansmanı" programında yeni dönemin detaylarını paylaşacak.

Açıklamada daha önceki görüşlerine yer verilen Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz bir yuva kurmanın, çocuklarının güvenle geleceği bu anlamda emanet edeceği güvenli bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim insanımız için ev, huzurun yegane adresidir. Mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden 2002'den bu yana 'Herkes için yuva, herkes için umut.' dedik. Gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına dair gerçekten çok önemli fırsatlar sağladık. En zor günlerde bile çok önemli kampanyalar, projeler yaptık. 'Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak.' dedik ve 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim projesiyle, Yarısı Bizden kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk."