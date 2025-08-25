Fajon'dan Gazze çağrısı: Acil ve kalıcı ateşkes şart

LÜBLİYANA (AA) - Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in açlık ve kıtlık dayattığı Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Fajon, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile görüştü.

Görüşmenin ardından Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'i kararlı bir şekilde savunan ülkelerden biri olduklarını belirtti. Fajon, Filistin'in savunulması konusunda hem Avrupa Birliği (AB) hem de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde çalıştıklarını kaydederek, "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkese, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına, Gazze'ye hızlı ve güvenli insani yardım ulaştırılmasına ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için yoğunlaştırılmış çabalara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Resmi mutabakat zaptı imzalandı

Ağabekyan ve Fajon, sistematik diyalog, düzenli siyasi istişareler ve pratik işbirliğinin geliştirilmesi için resmi mutabakat zaptı imzaladı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon (sağda), başkent Lübliyana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan (solda) ile görüştü. Fajon, açıklamalarda bulundu.