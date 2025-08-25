DOLAR
41 0,35%
EURO
48,01 0,64%
ALTIN
4.444,38 -0,28%
BITCOIN
4.594.424,58 0,52%

Fajon'dan Gazze çağrısı: Acil ve kalıcı ateşkes şart

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze için acil ve kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardıma erişim çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:28
Fajon'dan Gazze çağrısı: Acil ve kalıcı ateşkes şart

Fajon'dan Gazze çağrısı: Acil ve kalıcı ateşkes şart

LÜBLİYANA (AA) - Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in açlık ve kıtlık dayattığı Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Fajon, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile görüştü.

Görüşmenin ardından Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'i kararlı bir şekilde savunan ülkelerden biri olduklarını belirtti. Fajon, Filistin'in savunulması konusunda hem Avrupa Birliği (AB) hem de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde çalıştıklarını kaydederek, "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkese, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına, Gazze'ye hızlı ve güvenli insani yardım ulaştırılmasına ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için yoğunlaştırılmış çabalara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Resmi mutabakat zaptı imzalandı

Ağabekyan ve Fajon, sistematik diyalog, düzenli siyasi istişareler ve pratik işbirliğinin geliştirilmesi için resmi mutabakat zaptı imzaladı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon (sağda), başkent Lübliyana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren...

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon (sağda), başkent Lübliyana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan (solda) ile görüştü. Fajon, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Fajon'dan Gazze çağrısı: Acil ve kalıcı ateşkes şart
3
CHP'den İstanbul Adalet Sarayı'nda İBB Soruşturmalarına Tepki
4
Bakan Yaşar Güler'den Ahlat Komando Taburuna Ziyaret
5
Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
AJet'ten rekor: 24 Ağustos'ta 503 sefer, 88 bin 462 yolcu
7
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz Mesajı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan