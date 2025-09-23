Fajon: Gazze'de 'İnsan Eliyle Yaratılmış Felaket' ve Soykırım İddiası

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de 'insan eliyle yaratılmış felaket' ve soykırım iddiasında bulunarak kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 03:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 03:27
Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fajon, açlıktan ölen çocukların görüntülerini kasıtlı tercihlerin sonucu olarak nitelendirerek durumun aciliyetine dikkat çekti.

Konferansta Sert Eleştiriler

Fajon, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"'ta yaptığı konuşmada, "Bu insan eliyle yaratılmış bir felakettir. Gazze, uluslararası hukukun soykırım olarak tanımladığı şeyi yaşıyor." dedi.

Fajon, konuşmasında ayrıca güç kullanımının hukukun yerine geçtiği yerde güvenlik değil istikrarsızlık ve nesiller boyu radikalleşme doğacağını vurguladı.

İki Devletli Çözüm ve Talepler

Bakan, ortak mutabakatla kabul edilmiş ve sürdürülebilir iki devletli çözümün bölgede barış için tek geçerli yol olduğunu belirtti ve meşru, yetkin bir Filistin yönetiminin uluslararası destekle birlikte reformlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Fajon, hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini belirterek geçen yıl bu kapsamda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını hatırlattı.

İnsani Çağrılar ve Tarihe Dair Uyarı

Kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve tüm sivillerin korunması çağrısında bulunan Fajon, insani yardımın Gazze'ye ulaşmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Sözlerini, "Dönüm noktasındayız, tarih tereddütlere karşı nazik olmayacak. Tarih, zor gerçeklerden kaçan konuşmaları hatırlamayacak. Tarih, soykırım yaşanırken sessiz kalanları ise açıkça hatırlayacak" ifadeleriyle tamamladı.

Fajon, konferansın yalnızca bir "yankı odası" olmaktan çıkıp uluslararası toplumun kelimelerden sonuçlara geçtiği bir anı temsil etmesi gerektiğini vurguladı.

