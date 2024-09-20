Fakülte ve Yüksekokul Değişiklikleri Hakkında Yeni Düzenlemeler

Yeni Öğrenim Kurumları ve Kapatılanlar

Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan kararlar kapsamında bazı üniversite fakülteleri, yüksekokulları ve enstitüleri kapatılırken, yenileri de kurulmuştur. Bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kimler Etkilendi?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bulunan Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatılırken, yeni olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi açılmıştır.

Dahası, Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü de kapatılmıştır.

Yeni Kurulan Enstitüler

Yenilikler arasında; Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün kurulması bulunmaktadır.

İsim Değişiklikleri

Ayrıca, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesi’nin ismi, İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.