Fallon'dan Askıya Alınan Kimmel'a Destek: Charlie Kirk Paylaşımı Tartışması

Jimmy Fallon, Charlie Kirk paylaşımı nedeniyle askıya alınan Jimmy Kimmel'a destek vererek ifade özgürlüğü ve sansür tartışmasına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:11
Fallon'dan Askıya Alınan Kimmel'a Destek: Charlie Kirk Paylaşımı Tartışması

Fallon'dan Kimmel'a destek: 'Umarım geri döner'

Jimmy Fallon, suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk ile ilgili yorumları nedeniyle programı askıya alınan Jimmy Kimmel'a destek verdi. Fallon, 'Kendisini tanıyorum, iyi, komik ve sevgi dolu bir adam. Umarım geri döner.' diyerek Kimmel'a yönelik tepkilere dikkat çekti.

ABC ve FCC baskısı gündeme geldi

Fallon, sunuculuğunu yaptığı The Tonight Show'da, ABC'nin Federal İletişim Komisyonu (FCC) baskısıyla Kimmel'ın programını askıya alma kararını gündeme taşıdı. Açılışta, 'Büyük haber şu ki Jimmy Kimmel'ın programı, FCC baskısının ardından ABC tarafından askıya alındı. Herkes, "Bu da neyin nesi böyle?" diye düşünüyor.' ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğü ve sansür hicvi

Programın ilerleyen dakikalarında Fallon, ülkedeki ifade özgürlüğünün kısıtlandığını hicvetmek amacıyla, Donald Trump'a övgüler dizmek zorunda bırakıldığı bir skeç sundu. Fallon, Trump'ı eleştirmeye devam edeceğini söylerken stüdyodaki seslendirme ekibi komedyenin yorumlarını abartılı övgülere dönüştürdü.

Örneğin Fallon, Trump'ın saçlarından bahsederken seslendirme ekibi cümleyi 'The Summer I Turned Pretty dizisindeki Conrad'ınkinden bile daha iyi görünüyor.' şeklinde değiştirdi. Fallon'ın 'Epstein göndermesi' de sansüre uğradı; İngiltere'de protestocuların Windsor Kalesi'nin duvarlarına Trump ile Jeffrey Epstein'ın yan yana görüntülerini yansıttığından söz ettiği sırada seslendirme ekibi 'Epstein' ismini ABD'li oyuncu Jeff Goldblum'un ismiyle değiştirdi.

Kimmel'ın programı askıya alındı

Jimmy Kimmel Live sunucusu Kimmel, Kirk suikastı sonrası 'MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı' yorumunu da içeren açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaların ardından ABC, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu; kanal herhangi bir gerekçe belirtmedi.

Trump'ın medya lisansları çıkışı

Öte yandan, İngiltere'den Washington'a dönerken Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, kendisine karşı yayın yapan televizyon kanallarının lisanslarını iptal edebileceğini söyleyerek, 'Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum.' ifadesini kullandı.

