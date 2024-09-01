Fanatik İsrailli'nin Serbest Bırakılması Tartışma Yarattı

Hücre Hapsinden Çıkartılıyor

2015 yılında Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesine yönelik düzenlenen saldırıda üç kişiyi ateşe veren fanatik İsrailli Amiram Ben-Uliel, "insani gerekçelerle" hücre hapsinden çıkartılacak. Kanal 7 tarafından yayımlanan habere göre, bu karar Şin-Bet ve bazı siyonist hahamların ortak çalışmalarıyla alındı.

Duma'daki Trajedi

Olay, 31 Temmuz 2015 tarihinde Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde gerçekleşti. Ben-Uliel'in evi ateşe vermesi sonucu 18 aylık Ali Devabişe ile ailesinin diğer üyeleri hayatını kaybetti, sadece 4 yaşındaki Ahmed hayatta kalabildi.

Ceza ve Tüm Mahkeme Süreci

2020 yılında sonuçlanan davada, Ben-Uliel'e üç cinayetten üç müebbet, cinayete teşebbüsten 17 yıl ve kundaklama suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Ben-Uliel'in "ifadesinin işkence altında alındığı" iddiasını redderken, savunma avukatı Itamar Ben-Gvir ise şu anki İsrail hükümetinde önemli bir pozisyona sahip.