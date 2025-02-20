Farage, Trump'ın Zelenskiy'i Diktatör Olarak Nitelendirmesine Katılmıyor

Nigel Farage, Trump'ın Zelenskiy'i 'diktatör' olarak adlandırmasına karşı çıkarken, seçimlerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:40
Farage, Trump'ın Zelenskiy'i Diktatör Olarak Nitelendirmesine Katılmıyor

Farage'dan Trump'a Tepki

İngiltere'nin aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' nitelendirmesine karşı olduğunu açıkladı.

Trump’ın Açıklaması ve Farage'ın Yanıtı

Farage, GB News kanalına verdiği demeçte, Trump’ın sözlerinin her daim dikkate alınması gerektiğini, ancak bu sözlerin mutlak doğru olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Farage, "Açık olalım, Zelenskiy diktatör değil" dedi.

Seçim Takvimi Üzerine Ortak Görüş

Farage, Trump’ın Ukrayna’da seçim yapılması yönündeki çağrısını destekleyerek, "Ukraynalılar için seçim takvimi belirlenmesi son derece doğru ve yerinde olur" şeklinde değerlendirdi. Trump, daha önce Zelenskiy'i seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" demişti.

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