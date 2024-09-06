Fare Derisini Şeffaflaştıran Yeni Buluş

Şeffaf Fare Derisi

Bilim insanları, yaygın olarak kullanılan bir gıda boyasını, fare derisini geçici olarak şeffaflaştırmak amacıyla kullanarak iç organların görünürlüğünü artırmayı başardı.

Stanford Üniversitesi'nden Çarpıcı Keşif

California'daki Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, canlı farelerin kafatası ve karın derisine su ile tartrazin adını verdikleri sarı gıda boyası karışımını uygulayarak, deriyi şeffaf hale getirmiştir.

Görünmez Adam'a Selam

Bu keşif, İngiliz yazar H.G. Wells'in ünlü romanı "Görünmez Adam"dan esinlenildiğini düşündürmekte. 1933 ve 2020 yıllarında beyaz perdeye aktarılan bu hikayedeki bilim insanının görünmezlik deneyleri ile benzerlik taşımaktadır.

Fiziksel Prensipler ve Deney Sonuçları

Deneyde, ışığı emen boya molekülleri, doku üzerinde ışık yansımasını azaltarak, ışığın deriden geçişini artırdı. Su ile karıştırılan boya, dokudaki protein ve yağların ışık kırılma indisini dengeleyerek şeffaflık sağladı.

İç Organların Gözlemlenmesi

Denek farelerin tüylerinin alınmasının ardından, şeffaflaşan derileri aracılığıyla beyin damarları gözlemlenirken, karın bölgesindeki iç organlar ve sindirim sürecindeki kas kasılmaları da görünür hale geldi.

Dr. Zihao Ou'nun Açıklamaları

Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası eğitim gören proje lideri Dr. Zihao Ou, bu sürecin bir sihirbazlık olmadığını, arkasında yatan fizik mantığını vurguladı. Ou, "Sarının bir saçılma ortamı olarak cilt ile birleştiğinde fare derisinin şeffaflığını elde ettik," dedi.

Gelecek için umut verici sonuçlar

Bu keşfin biyomedikal araştırmalarda çığır açıcı olabileceği ve insan derisi üzerinde deneyler yapılması durumunda kanser tedavileri, fotodinamik ve fototermal tedavi yöntemlerinde ışık geçirgenliğini artırabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtildi.

Stanford Üniversitesi'nden Guosong Hong'un Görüşleri

Araştırma ekibinden Guosong Hong, "Bu buluş, cilt kanserinin erken teşhisinde yardımcı olabilir ve lazer ile dövme silme işlemlerini daha etkili hale getirebilir," şeklinde belirtti.

Bu araştırma sonuçları Science dergisinde yayımlanmıştır.