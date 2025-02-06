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Fareed Armaly, Almanya'daki Kaethe Kollwitz Ödülü'nü Reddetti

Arap asıllı sanatçı Fareed Armaly, Almanya'nın kültür politikasını eleştirerek Kaethe Kollwitz Ödülü'nü reddetti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:26
Fareed Armaly, Almanya'daki Kaethe Kollwitz Ödülü'nü Reddetti

Fareed Armaly'den Çarpıcı İtiraz

Almanya'nın Berlin Sanat Akademisi tarafından verilen Kaethe Kollwitz Ödülü, bu yıl sahibini bulamayacak. Arap asıllı sanatçı Fareed Armaly, resmi kültür politikasını "ırkçı, kayıtsız ve giderek gerici" bulduğunu belirterek bu önemli ödülü reddettiğini duyurdu.

Ödülü Neden Reddetti?

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Armaly; Almanya'nın resmi kültür politikasının son yıllarda Filistin hakları için mücadele edenlere karşı bir sansür uygulamaya yönelik gerici bir değişim yaşadığını ifade etti.

Mektubunda, "Almanya'da endişe verici bir sansür eğilimi" olduğuna dikkat çeken Armaly, bu durumun kendisini ödülü reddetmeye iten en önemli faktörlerden biri olduğunu dile getirdi.

Kaethe Kollwitz Ödülü Hakkında

1960'tan bu yana görsel sanatçılara verilen Kaethe Kollwitz Ödülü, 12 bin avroluk bir para ödülü içeriyor. Ancak Armaly'ın bu yılki ödülü reddetmesi üzerine Berlin Sanat Akademisi, ödülün verilmeyeceğini açıkladı.

Armaly'ın bu cesur duruşu, Almanya'daki sanat dünyasında tartışmalara yol açacağa benziyor.

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