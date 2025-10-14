Fareler ve İnsanlar Fişekhane'de Prömiyer Yaptı

John Steinbeck'in 'Fareler ve İnsanlar' prömiyeri Fişekhane'de yapıldı; Aydın Sigalı yönetiyor. Başroller: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 12:19
John Steinbeck'in unutulmaz eseri Fareler ve İnsanlar tiyatro oyununun prömiyeri Fişekhane'de gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın üstlendiği yapımda başrolleri Erdem Irmak, Volkan Dinç ve Erkan Taşdöğen paylaştı.

Oyunda Candy karakterinin köpeğini köpek oyuncu Şebo canlandırdı.

Oyunun Özeti

"Zeka seviyesi düşük ama fiziksel olarak çok güçlü Lennie ile yol arkadaşı olan George, beraber çalışarak kendi topraklarına sahip olma hayali kurar. Göçebe olarak yaşayan iki dost bir taraftan farklı çiftliklerde yaşayarak geçimlerini sürdürmeye ve yaşam mücadelesi verirken Lennie'nin istemeden sebep olduğu bir olay, bu hayalin trajik bir biçimde sonlanmasına neden olur."

Prodüksiyon ve Gösterim

İstanbul prodüksiyonuyla sahnelenen iki perdelik eser yaklaşık 3 saat sürdü. Oyun sonunda ekip ayakta alkışlandı ve sahneye çıkarak izleyicileri selamladı.

Dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostüm tasarımını ise Emine Kaynak Yıldırım üstlendi.

Eser, yarın DasDas'ta ve 26 Ekim'de Fişekhane'de tiyatroseverlerle buluşacak.

John Steinbeck'in unutulmaz eseri "Fareler ve İnsanlar" adlı tiyatro oyununun prömiyeri Fişekhane'de yapıldı. Tiyatronun yönetmenliğini Aydın Sigalı (fotoğrafta) yaptı.

