Faris Muhammed Ebu Casir: Babasının İzinden Yola Çıkıyor

Faris Ebu Casir: Babasının İzinden Gazetecilik Yapacak

20 Temmuz 2024 tarihinde İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Muhammed Ebu Casir’in oğlu Faris Muhammed Ebu Casir, babasının izinden giderek Filistinlilerin sesi olmak istediğini belirtti.