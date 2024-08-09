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Faris Muhammed Ebu Casir: Babasının İzinden Yola Çıkıyor

Faris, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden babası gibi Filistin'in sesini duyurmak için gazetecilik yapma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:15
Faris Muhammed Ebu Casir: Babasının İzinden Yola Çıkıyor

Faris Ebu Casir: Babasının İzinden Gazetecilik Yapacak

20 Temmuz 2024 tarihinde İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Muhammed Ebu Casir’in oğlu Faris Muhammed Ebu Casir, babasının izinden giderek Filistinlilerin sesi olmak istediğini belirtti.

Kendisi gibi bir gazeteci olan babasının, gerçekleri merhametle aktardığını ifade eden Faris, "İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçları dünyaya duyurmak için babamın mesleğini devam ettirmek istiyorum"

Hayatta Kalan Tek Üye: Faris

Faris, yaşadığı zor günleri paylaşırken, evlerine yapılan füze saldırısı sırasında babası, amcası ve 3 kız kardeşini kaybettiğini anlattı. 14 yaşındaki genç, "Şiddetli patlama sonrası yatağımın dışına fırladım ve canlarını kaybeden ailemin yani sırfe ruhsuz bedenleri arasındaki manzarayı tarif edemem"

Kayıplarının Ağıtı

Faris,.attack sonrasında aile bireylerinden 5'ini kaybederek hayatta kalan tek kişi olduğunu ve sokakta hayatta kalan ceset parçaları ile karşılaştığını dile getirdi. "Her taraf ceset parçalarıyla doluydu. Manzara tarif edilemez"

Gazetecilik Hayali

Kendisi de yaralanan Faris, "Şu anki arzum, ayağa kalkmak ve İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçları ortaya çıkarmak""İsrail’in tehditlerine karşı dimdik ayakta kalacağız. Bu zorluğu aşacağımıza inanıyorum"

Dayanışma ve Umut Mesajı

Faris, "İşgalcilere karşı dimdik durabilmemiz için Allah bize dayanma gücü verdi. Ailemi kaybetsem de durmayacağız, bu zorluğu aşacağız"

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