Faris Muhammed Ebu Casir: Babasının İzinden Yola Çıkıyor

Faris Ebu Casir: Babasının İzinden Gazetecilik Yapacak
20 Temmuz 2024 tarihinde İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Muhammed Ebu Casir’in oğlu Faris Muhammed Ebu Casir, babasının izinden giderek Filistinlilerin sesi olmak istediğini belirtti.
Kendisi gibi bir gazeteci olan babasının, gerçekleri merhametle aktardığını ifade eden Faris, "İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçları dünyaya duyurmak için babamın mesleğini devam ettirmek istiyorum" Faris, yaşadığı zor günleri paylaşırken, evlerine yapılan füze saldırısı sırasında babası, amcası ve 3 kız kardeşini kaybettiğini anlattı. 14 yaşındaki genç, "Şiddetli patlama sonrası yatağımın dışına fırladım ve canlarını kaybeden ailemin yani sırfe ruhsuz bedenleri arasındaki manzarayı tarif edemem" Faris,.attack sonrasında aile bireylerinden 5'ini kaybederek hayatta kalan tek kişi olduğunu ve sokakta hayatta kalan ceset parçaları ile karşılaştığını dile getirdi. "Her taraf ceset parçalarıyla doluydu. Manzara tarif edilemez" Kendisi de yaralanan Faris, "Şu anki arzum, ayağa kalkmak ve İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçları ortaya çıkarmak""İsrail’in tehditlerine karşı dimdik ayakta kalacağız. Bu zorluğu aşacağımıza inanıyorum" Faris, "İşgalcilere karşı dimdik durabilmemiz için Allah bize dayanma gücü verdi. Ailemi kaybetsem de durmayacağız, bu zorluğu aşacağız"
Hayatta Kalan Tek Üye: Faris
Kayıplarının Ağıtı
Gazetecilik Hayali
Dayanışma ve Umut Mesajı
Faris, yaşadığı zor günleri paylaşırken, evlerine yapılan füze saldırısı sırasında babası, amcası ve 3 kız kardeşini kaybettiğini anlattı. 14 yaşındaki genç, "Şiddetli patlama sonrası yatağımın dışına fırladım ve canlarını kaybeden ailemin yani sırfe ruhsuz bedenleri arasındaki manzarayı tarif edemem" Faris,.attack sonrasında aile bireylerinden 5'ini kaybederek hayatta kalan tek kişi olduğunu ve sokakta hayatta kalan ceset parçaları ile karşılaştığını dile getirdi. "Her taraf ceset parçalarıyla doluydu. Manzara tarif edilemez" Kendisi de yaralanan Faris, "Şu anki arzum, ayağa kalkmak ve İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçları ortaya çıkarmak""İsrail’in tehditlerine karşı dimdik ayakta kalacağız. Bu zorluğu aşacağımıza inanıyorum" Faris, "İşgalcilere karşı dimdik durabilmemiz için Allah bize dayanma gücü verdi. Ailemi kaybetsem de durmayacağız, bu zorluğu aşacağız"
Faris,.attack sonrasında aile bireylerinden 5'ini kaybederek hayatta kalan tek kişi olduğunu ve sokakta hayatta kalan ceset parçaları ile karşılaştığını dile getirdi. "Her taraf ceset parçalarıyla doluydu. Manzara tarif edilemez" Kendisi de yaralanan Faris, "Şu anki arzum, ayağa kalkmak ve İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçları ortaya çıkarmak""İsrail’in tehditlerine karşı dimdik ayakta kalacağız. Bu zorluğu aşacağımıza inanıyorum" Faris, "İşgalcilere karşı dimdik durabilmemiz için Allah bize dayanma gücü verdi. Ailemi kaybetsem de durmayacağız, bu zorluğu aşacağız"
Kendisi de yaralanan Faris, "Şu anki arzum, ayağa kalkmak ve İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçları ortaya çıkarmak""İsrail’in tehditlerine karşı dimdik ayakta kalacağız. Bu zorluğu aşacağımıza inanıyorum" Faris, "İşgalcilere karşı dimdik durabilmemiz için Allah bize dayanma gücü verdi. Ailemi kaybetsem de durmayacağız, bu zorluğu aşacağız"
Faris, "İşgalcilere karşı dimdik durabilmemiz için Allah bize dayanma gücü verdi. Ailemi kaybetsem de durmayacağız, bu zorluğu aşacağız"