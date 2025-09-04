DOLAR
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Şanlıurfa'daki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda komisyonun geniş destek aldığını ve sürecin şeffaf şekilde anlatılacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:05
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

Faruk Acar Şanlıurfa'da: Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda değerlendirmeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Acar, yaklaşık bir aydır farklı şehirlerde düzenledikleri buluşmalara değinerek, bu çalışmaların en önemli faaliyetlerinden birinin "Terörsüz Türkiye" sürecini anlatmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen süreci tüm teşkilat olarak vatandaşa en iyi şekilde aktarmaya gayret ettiklerini söyledi.

Basın toplantısında Acar, sürece destek veren herkesin katkı sunduğunu vurguladı ve şunları ifade etti: "Komisyon iyi bir destek oranına sahip, Türkiye genelinde de bölgede de komisyonun vatandaşın büyük bir desteğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz."

Acar, komisyonun kurulmasıyla birlikte sürecin siyasal zeminde konuşulmaya başlandığını, tüm siyasi partilerin komisyonda tartışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Sokaktaki vatandaşın geri bildirimlerini aldıklarını ve bu geri bildirimlerle destek, yaklaşım ve soru işaretlerini gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Bu da bizi sorumluluk açısından bizim daha farklı bir yerde durmamızı sağlıyor" diyen Acar, vatandaşların gündelik hayatlarındaki sorunları, talepleri ve beklentileri doğru biçimde anlamaya çalıştıklarını belirtti. Ekonomiye ilişkin programları anlattıklarını, şehirde yapılacak hükümet organizasyonları ve projelerle ilgili notlar aldıklarını kaydetti.

Acar, alınan notları Cumhurbaşkanına iletme gayretinde olduklarını vurgulayarak, en kıymetli unsurun vatandaşlarla sürekli temas halinde olmak olduğunu söyledi. Vatandaşların desteği için teşekkür ederek, hem terörsüz Türkiye hedefine hem de iktidarın vizyonuna ve Cumhurbaşkanı'na olan güvenin sürdürülmesine yönelik çağrı yaptı.

Son olarak Acar, yürütülen sürecin vatandaşa açık ve şeffaf bir şekilde anlatılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar (ortada), Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar (ortada), Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar (ortada), Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında...

