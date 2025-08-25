Faruk Acar'tan Nasır Hastanesi Saldırısına Sert Tepki: 'Uluslararası Hukuk Ayaklar Altında'

Faruk Acar'tan Nasır Hastanesi saldırısına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı açıklama yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıya ilişkin sert tepki gösterdi.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesini hedef aldığı saldırıda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yaralılara uzanan ellere yapılan ikinci saldırının insanlık değerlerinin yerle bir edildiğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

Hakikati dünyaya aktaran gazetecilerin hedef alınması, bu vahşetin gizlenmek istendiğinin kanıtıdır. Sivilleri, hastaneleri ve basını vuran zihniyet, uluslararası hukuku ayaklar altına almıştır. Susmak suçtur, sessizlik ortaklıktır. Filistin’in sesi asla susturulamayacak, adalet mutlaka tecelli edecektir.