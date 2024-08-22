Faruk el-Kaddumi: Fetih Hareketi'nin Önemli Kurucusunu Kaybettik

Fetih Hareketi Kurucusu Faruk el-Kaddumi Hayatını Kaybetti

Fetih Hareketi'nin önde gelen kurucularından biri olan Faruk el-Kaddumi (93), Amman, Ürdün'de huzur içinde hayatını kaybetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kaddumi'nin vefatını duyururken, "Filistin için mücadele eden ve yorulmak bilmeden çalışan kardeşim, arkadaşım ve yoldaşımı kaybettik." şeklinde duygularını ifade etti.

Abbas, "Bu, Filistin'e, davasına ve halkına büyük hizmetlerde bulunmuş sadık adamlardan birinin kaybıdır" diyerek merhumun ailesine, mücadeledeki yoldaşlarına, hareketin mensuplarına ve Filistin halkına başsağlığı diledi.

Taziye Mesajları ve Kaddumi'nin Hayatı

Fetih Hareketi ve Hamas da Kaddumi'nin vefatı üzerine taziye mesajları yayınladı. Kaddumi, 1931 yılında Batı Şeria'da doğdu ve 1958 yılında Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun oldu. Genç yaşlarda ulusal siyasi çalışmalara katıldı ve Yaser Arafat gibi isimlerle birlikte Fetih Hareketi'nin kuruluşunda yer aldı.

1965 yılından bu yana Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi olan Kaddumi, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1969 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi, 1973'te FKÖ Siyasi Büro Başkanı ve 1989'da FKÖ Dışişleri Büro sorumlusu olarak görev yaptı.