Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Faruk el-Kaddumi: Fetih Hareketi'nin Önemli Kurucusunu Kaybettik

Fetih Hareketi'nin kurucularından Faruk el-Kaddumi, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Filistin halkı ve siyasi liderler taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:54
Faruk el-Kaddumi: Fetih Hareketi'nin Önemli Kurucusunu Kaybettik

Fetih Hareketi Kurucusu Faruk el-Kaddumi Hayatını Kaybetti

Fetih Hareketi'nin önde gelen kurucularından biri olan Faruk el-Kaddumi (93), Amman, Ürdün'de huzur içinde hayatını kaybetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kaddumi'nin vefatını duyururken, "Filistin için mücadele eden ve yorulmak bilmeden çalışan kardeşim, arkadaşım ve yoldaşımı kaybettik." şeklinde duygularını ifade etti.

Abbas, "Bu, Filistin'e, davasına ve halkına büyük hizmetlerde bulunmuş sadık adamlardan birinin kaybıdır" diyerek merhumun ailesine, mücadeledeki yoldaşlarına, hareketin mensuplarına ve Filistin halkına başsağlığı diledi.

Taziye Mesajları ve Kaddumi'nin Hayatı

Fetih Hareketi ve Hamas da Kaddumi'nin vefatı üzerine taziye mesajları yayınladı. Kaddumi, 1931 yılında Batı Şeria'da doğdu ve 1958 yılında Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun oldu. Genç yaşlarda ulusal siyasi çalışmalara katıldı ve Yaser Arafat gibi isimlerle birlikte Fetih Hareketi'nin kuruluşunda yer aldı.

1965 yılından bu yana Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi olan Kaddumi, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1969 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi, 1973'te FKÖ Siyasi Büro Başkanı ve 1989'da FKÖ Dışişleri Büro sorumlusu olarak görev yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur