Fas'ın Ziz Vahası'nde Süregelen Kuraklık: Göç ve Tarımsal Kriz Ortaya Çıkıyor

Fas'ın Ziz Vahası'nda Süregelen Kuraklık

Fas'ın en büyük vahalarından biri olan Ziz, son 6 yıldır devam eden kuraklık nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, hem tarımsal faaliyetlerde azalmaya neden olmakta hem de bölgede yaşayanların göç etmesine yol açmaktadır. Kuraklık Tarımı Olumsuz Etkiliyor

Bölgedeki çiftçiler, su kaynaklarının azalmasının tarımsal üretim üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurguluyor. Ali Oca adlı Faslı çiftçi, "Kuraklık vahada her şeyi yok etti. Önceden kendi kendine yeten küçük çiftçiler artık tüm ürünleri marketlerden satın almak zorunda kalıyor," ifadelerini kullanıyor.

Hurma Ağaçları ve Tarımsal Kriz

Ziz Vahası, hurma ağaçları ile bilinirken, bu ağaçların üretimindeki düşüş ciddi ekonomik kayıplara neden oluyor. Fas genelinde 1.4 milyon kişinin tarımsal gelirinin önemli bir kısmı hurma ağaçlarından elde ediliyor.

İklim krizinin etkisiyle artan sıcaklıklar, orman yangınlarını da beraberinde getiriyor. Ali Oca, "Ziz'de daha önce pek yangın çıkmazdı, ancak son dönemde yangınlar artış göstermeye başladı. Bu durum, yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor," şeklinde konuştu.

Hükümetin Çabaları ve Gelecek Beklentileri

Fas Hükümeti, kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdi. Hükümete bağlı Fas Vaha Alanlarını Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Mustafa Fevzi, 54,5 milyon dolar bütçeli bir projenin yakın zamanda onaylandığını belirtti. Bu proje ile birlikte Ziz'de su ihtiyacını karşılayacak sistemler kurulması planlanıyor.

Sonuç olarak, Ziz Vahası’ndaki çiftçiler, su kıtlığına çözüm bulunmaması durumunda büyük sorunlarla karşılaşacaklarını belirtmektedir. Ali Oca, küçük çiftçilerin desteklenmesi ve su kaynaklarının artırılması gerektiğinin altını çizerken, bu önlemlerin alınmaması durumunda, tarımda çalışan ailelerin zorunlu olarak göç edeceğini vurgulamaktadır.