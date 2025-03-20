Fas, İsrail'in Gazze'ye Yeniden Saldırısını Kınadı

Fas, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıları kınayarak ateşkesin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:23
Fas, İsrail'in Gazze'ye Yeniden Saldırısını Kınadı

Fas'tan Sert Tepki: İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Kınandı

Fas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırıları şiddetle kınadı. Bu saldırıların sonucunda yüzlerce masum sivilin hayatını kaybetmesi, Fas yönetimini harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanı Burita'dan Açıklamalar

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki durumu "tehlikeli ve endişe verici" olarak nitelendirdi. Burita, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını en sert ifadelerle kınadığını ifade etti.

Burita, saldırılarda birkaç gün içinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'in uygulamalarının kabul edilemez olduğunu ve bu durumun bölgede barışın sağlanmasına katkı sağlamadığını vurguladı.

Ateşkesin Önemi Vurgulandı

Ateşkes anlaşmasının dar hesaplarla değil, tüm tarafların iyiliği için geçerli olması gerektiğine dikkat çeken Burita, 1,5 yıllık savaşın geride sadece çok sayıda ölü, yıkılmış binalar ve aç insanların bıraktığını kaydetti.

Burita, İsrail'i ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmekle suçlarken, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Saldırıları Sonrası Can Kaybı ve Yaralı Sayıları

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi bozduktan sonra, 18 Mart'ta Gazze'ye saldırılarına devam etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 3 gündür süren saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 49,617'ye, yaralı sayısının ise 112,950'ye yükseldiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Geleneksel LÖSEV İftarı Düzenlendi
2
Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında 9 Yaralı
3
KADEM, BM'de Yapay Zeka ve Kadın Paneli Düzenledi
4
Yalova Valiliği'nden Sahipsiz Köpek Saldırısına İlişkin Açıklama
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in İhlalleri İçin Tarih Önünde Hesap Verecekler"
6
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Hedefimiz, Suriye'nin asla iç savaşa dönmemesini sağlamaktır"
7
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İBB'yi Ziyaret Etti

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!