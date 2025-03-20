Fas, İsrail'in Gazze'ye Yeniden Saldırısını Kınadı

Fas'tan Sert Tepki: İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Kınandı

Fas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırıları şiddetle kınadı. Bu saldırıların sonucunda yüzlerce masum sivilin hayatını kaybetmesi, Fas yönetimini harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanı Burita'dan Açıklamalar

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki durumu "tehlikeli ve endişe verici" olarak nitelendirdi. Burita, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını en sert ifadelerle kınadığını ifade etti.

Burita, saldırılarda birkaç gün içinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'in uygulamalarının kabul edilemez olduğunu ve bu durumun bölgede barışın sağlanmasına katkı sağlamadığını vurguladı.

Ateşkesin Önemi Vurgulandı

Ateşkes anlaşmasının dar hesaplarla değil, tüm tarafların iyiliği için geçerli olması gerektiğine dikkat çeken Burita, 1,5 yıllık savaşın geride sadece çok sayıda ölü, yıkılmış binalar ve aç insanların bıraktığını kaydetti.

Burita, İsrail'i ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmekle suçlarken, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Saldırıları Sonrası Can Kaybı ve Yaralı Sayıları

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi bozduktan sonra, 18 Mart'ta Gazze'ye saldırılarına devam etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 3 gündür süren saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 49,617'ye, yaralı sayısının ise 112,950'ye yükseldiği bildirildi.