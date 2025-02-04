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Fas Kralı 6. Muhammed'den Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Tebrik

Fas Kralı 6. Muhammed, Ahmed Şara'yı Suriye Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması nedeniyle kutladı ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:47
Fas Kralı 6. Muhammed'den Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Tebrik

Fas Kralı 6. Muhammed'den Ahmed Şara'ya Destek Mesajı

Fas Kralı 6. Muhammed, Suriye'de Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Ahmed Şara’yı tebrik etti. Fas resmi haber ajansı MAP'ın bildirdiğine göre, Kral 6. Muhammed, Şara’ya kutlama telgrafı göndererek, Fas’ın Suriye’ye olan desteğini vurguladı.

Suriye'nin Güvenliği İçin DestekSözü

Kral, kutlama mesajında Fas’ın Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine olan desteğini bir kez daha ifade etti. Ayrıca, Fas’ın, Suriye halkının tüm bileşenlerinin barış, güvenlik, kalkınma ve refah içinde yaşama arzusuna destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Zafer Konferansı'nda Önemli Gelişmeler

29 Ocak tarihinde, Suriye'de yapılan "Zafer Konferansı"na katılan Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve askeri grup temsilcileri ile birlikte Suriye'yi uluslararası platformlarda temsil edeceği yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Kral 6. Muhammed, Suriye halkına özgürlük, huzur ve istikrarın sağlanması hedefinde destek vermeye devam edeceğini belirtti.

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