Fas Kralı 6. Muhammed Mevlit Kandili Dolayısıyla Genel Af Kararnamesi Çıkardı

Fas Kralı'nın Mevlit Kandili'nde Affı

Fas Kralı 6. Muhammed, Mevlit Kandili vesilesiyle af kararnamesi yayınladığını duyurdu. Bu karar, birçok mahkum için umut vaadediyor.

Af Kararnamesinin Ayrıntıları

Fas Adalet Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, bu karardan toplamda 638 tutuklu ve hükümlü yararlanıyor. Açıklamada, çeşitli af düzenlemeleri hakkında detaylar verildi.

İlgili karar kapsamında, 25 mahkumun kalan cezaları tamamen affedilirken, 453 kişi için ceza indirimine gidildiği ifade edildi. Ayrıca, 3 hükümlü için müebbet hapis cezasında indirim yapılması da dikkat çekti.

Berat Edenler

Ayrıca, 157 tutuksuz yargılanan kişinin de beraat ettiği bilgisi verilerek, bu durumun adalet sistemine olumlu yansıyacağı vurgulandı.