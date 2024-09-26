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Fas, Sel Felaketinin İzlerini Silmek İçin 250 Milyon Dolar Ayırdı

Fas hükümeti, selden etkilenen bölgelerin rehabilitasyonu için 250 milyon dolarlık program başlattı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:26
Fas, Sel Felaketinin İzlerini Silmek İçin 250 Milyon Dolar Ayırdı

Fas Hükümeti'nden Selden Zarar Gören Bölgeler İçin Büyük Destek

Fas, son günlerde yaşanan sel felaketinin ardından, ülkenin güneydoğu kısmında oluşan zararı telafi etmek adına önemli bir adım attı. Hükümet, 2,5 milyar dirhem (yaklaşık 250 milyon dolar) değerinde bir iyileştirme programı başlattığını duyurdu.

Kraliyet Talimatları Kapsamında Atılan Adımlar

Fas hükümetine ait yazılı açıklamada, olağanüstü yağışların yol açtığı sel felaketinin, insanların ölümüne ve büyük zarara yol açtığı bilgisi yer aldı. Bu bağlamda, selden etkilenen bölgelerin hızla rehabilite edilmesi hedefleniyor.

En Fazla Zarar Gören Bölgeler

Söz konusu felaketten etkilenen başlıca bölgeler arasında Er-Reşidiye, Midelt, Varzazat, Tingir, Zakura, Ficic, Cerade, Tata, Tarudant, Tiznit, Kelmim ve Asa Zak bulunmaktadır. Bu bölgelerin iyileştirilmesi için 250 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtiliyor.

Yeniden İnşa Çalışmaları

Ayrıca hasara uğrayan binaların ve konutların yeniden inşası, yol altyapısının iyileştirilmesi ve elektrik ile içme suyu sistemlerinin güçlendirilmesi için de gerekli çalışmaların yapılacağı ifade ediliyor.

Ülke Genelindeki Sel Felaketi Detayları

Fas'ın güneydoğusunu etkisi altına alan yoğun yağışlar, ciddi bir sel felaketine neden oldu. Özellikle Tata vilayetine bağlı Temnarat beldesinde 10 Eylül tarihinde yaşanan selde 18 kişi yaşamını yitirirken, 21 Eylül'de bir otobüsün sel sularına kapılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kaybolmuştur.

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