Fas'ta 105 Protesto: Filistinlileri Yerinden Etme Planına Karşı Ses Yükseldi

Fas'ta Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı Protestolar

Fas'ın birçok şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme" planını protesto etmek için 105'ten fazla gösteri düzenlendi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıkmak amacıyla Fas'ın 56 şehrinde gösterilerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Sloganlar ve Talepler

Protestoların "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır" sloganıyla yapıldığı ifade edilirken, Trump'ın Gazze'deki Filistin halkını yerinden etmeye yönelik açıklamaları sert bir dille protesto edildi.

Açıklamada, Fas halkının bu gösterilerde Filistinlilerin haklı ve meşru taleplerini desteklediği; ayrıca Gazze'nin yeniden inşası ile insani yardımın bölgeye ulaştırılması talebinde bulunduğu vurgulandı.

Gazze'deki Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybettiği ve bu olaylar neticesinde 14 binden fazla kişinin enkaz altında kaybolduğu bildirildi. Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişlerinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması ve çadırların hedef alınması gibi zorluklara rağmen Gazze halkı, göçe zorlanma planlarına karşı direniş göstermeye devam ediyor.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ifade ederek, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savundu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını iddia etti.